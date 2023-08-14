الصغير: الدبيبة خائف وأروقة حكومته تتآكل من الداخل

استنكر وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير القرار الصدر عن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” والذي يطالب خلاله جميع الجهات التابعة لحكومته باحترام القرارت الصادرة عنها والالتزام بتنفيذها، وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء تعطل تنفيذ هذه القرارات.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “منشور مليء بالتناقضات ويعج بالفوضى وينم عن خوف”، موضحا أن “حق التقاضي للجهات الاعتبارية التي لها شخصية اعتبارية مستقلة مكفول دستوريا وقانونيا، وكذلك حق الأفراد سواء كانوا موظفين تابعين للحكومة أو أحد أجهزتها طالما كانوا اصحاب مصلحة”.

وتابع: “باعتبار القانون يكفل حق التقاضي ولا يجرمه فلا أعلم كيف يقول الدبيبة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بمنشوره المخالف للقانون والدستور”، مضيفا: “عموما المنشور يشي بخوف وتآكل داخل أروقة الدبيبة ومن حوله ويعبر صراحة عن شخصية العفوي بسلامته”.