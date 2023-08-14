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ضمن خطة تجديد معدات المحطات الليبية.. وصول محول كهرباء لمحطة تحويل الخليج

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




شركة الكهرباء الليبية

كشفت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن وصول محول كهرباء جهد “400/220” إلى محطة تحويل الخليج في مدينة سرت، بوزن 208 أطنان وجهد “400 ك.ف”.

وقالت الشركة في بيان لها، إن المحول سيكون جاهزا للتركيب، وذلك ضمن جهود تجديد معدات المحطات لزيادة اعتماديتها وتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية.

أشارت الشركة في بيان سابق لها إلى تواصل أعمال التجهيز الخاصة بمحطة تحويل الاستثمار جهد “11/30 ك.ف” في صرمان؛ تلبية لاحتياجات المدينة وصبراتة من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

وأضافت الشركة أن تلك الأعمال ستسهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في عدد من المناطق.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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