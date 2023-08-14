ضبط 29 اسطوانة أكسجين مسروقة بإحدى مواقع بيع الخردة بمنطقة القوارشة

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ضبط “قسم التحريات العامة” التابع لمديرية أمن بنعازي 29 اسطوانة غاز أكسجين سرقت من مستودع بمنطقة القوارشة وجدت بموقع بيع للخردة بمنطقة اللثامة، حيث اتضح بالتحقيق أن من قام بسرقتها وبيعها هو ابن صاحب المستودع.

وتم ذلك استجابة لشكوى مواطن تعرض مستودعه الذي يعمل في بيع اسطوانات الأكسجين للسرقة من قبل شخص مجهول، حيث أفاد أيضا أنه تعرض للسرقة أكثر من مرة وإجمالي المسروقات 50 اسطوانة.

وعلى خلفية ذلك، أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وعقب ورود معلومات عن تواجد اسطوانات لغاز الأكسجين بإحدى مواقع الخردة بمنطقة اللثامة، تم الانتقال ومداهمة الموقع وضبط شخص مصري الجنسية وهو القائم على هذا الموقع وتم استرجاع 29 اسطوانة من أصل 50 وثم تم الانتقال به إلى القسم.

وبالتحقيق مع السارق الذي تم ضبطه، اعترف بشراء هذه الاسطوانات من شخص ليبي الجنسية لايعرفه بمبلغ 100 دينار للاسطوانة الواحدة وأن هذا الشخص يحضر بشكل يومي ويقوم بجلب اسطوانة أو اثنين باستمرار ويستقل مركبة آلية نوع كنتر صفراء اللون، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات اتضح ان ابن صاحب المستودع يمتلك مركبة بنفس المواصفات، وعلى الفور تم إعداد كمين محكم له وضبطه وبالتحقيق معه بما نسب إليه وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.