ليبيا.. طقس مستقر والحرارة تصل لـ 41 درجة ببعض المناطق

يتوقع خبرء الطقس المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، استقرار حالة الطقس خصوصا على المناطق الساحلية، حيث كشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال نهار الغد على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و32 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.