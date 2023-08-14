ليبيا.. بدء ضخ المياه في بنغازي بعد الانتهاء من إصلاح خط “أجدابيا”

قالت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي، أنه تم فتح صمامات غرف تغذية المدينة بالمياه، وعودتها إلى المدينة من جديد في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك”، إنه تم فتح صمامات غرف تغذية المياه لمدينة بنغازي «3 و4 و5» بكامل الكمية المحددة للمدينة.

يأتي ذلك بعد استكمال أعمال الإصلاحات للأنبوب المتضرر بالمحطة 41 وإعادة تعبئة وتشغيل خط أجدابيا – بنغازي لتزويد مدن ومناطق الشمال بالمياه.

وأمس الأحد، أعلن رئيس اللجنة الإدارية في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب، ضخ المياه إلى مدينة بنغازي الإثنين وفق المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى انتهاء كل أعمال تعبئة الخط الناقل «أجدابيا – بنغازي».