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“سالم” يبحث إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم التقني والفني

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
التقى وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية “فرج سالم” ضمن اجتماع موسع، عددًا من السادة مدراء الإدارات بالوزارة وبعض من السادة المختصين.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية تشكيل اللجان واختيار رؤسائها وأعضائها، وذلك لغرض العمل على اقتراح اللجنة العليا واللجان الفرعية من أجل اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2023 ميلادي بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني الصادر عن مجلس النواب والمحال للوزارة من رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
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الوطن الليبية

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