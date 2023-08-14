ضباب الليلة وغداً.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين 14 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 14 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لاتغير فى حالة الطقس خاصة مناطق الساحل حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29–32)مْ، بينما تتراوح على مناطق الدواخل والجنوب مابين (34–41)مْ.

وبحسب النشرة تسجل ارتفاع طفيف نهار الغد على دواخل الشمال الغربي، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29–34)مْ ،وتسجل ارتفاع طفيف خلال نهار الغد على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-32)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.