إجتماع لبحث زيادة المستوي الأمني بمدينة بنغازي

إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي،الصقر بوجواري،في مكتبه بديوان البلدية، مع مدير مُديرية أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ،وبحضور عبدالمنعم السعيطي،رئيس غُرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي المُكلف، ومدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي.

وتطرق الاجتماع،إلى العديد من المواضيع ذات العلاقة بالأمور الأمنية تزامناً مع الخُطة الأمنية التي تشهدها البلدية هذه الأيام لزيادة المُستوى الأمني.وفق بيان نشرته بلدية بنغازي على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وأكد رئيس المجلس التسييري، على ضرورة تأمين المدينة والضرب بيد من حديد على كل من تُسول له نفسه المساس بأمن بنغازي وحمايتها من العابثين والخارجين عن القانون.

من جانبه، أكد مدير الأمن، جاهزية المديرية لتأمين كافة مرافق البلدية وتأمين المدينة بالكامل من خلال الخطة الأمنية المُعدة في هذا الشأن وضرورة التنسيق المُشترك من أجل الحفاظ على الأمن العام وظهور مدينة بنغازي بالمظهر الحضاري ومُكافحة الظواهر السلبية.

وأثنى مدير الأمن، على الدور الذي قامت به البلدية فيما يتعلق بأعمال الإستقرار وتنفيذ العديد من مشاريع المرافق العامة.

كما أشاد رئيس المجلس ومدير الأمن بالدور الذي تقوم به غُرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي المُتمثل في دعم العديد من القطاعات والنشاطات والمؤتمرات التي تقام في المدينة.