عليبة :عدد عناصر الفصائل المسلحة خارج المنظومة الأمنية في ليبيا يتراوح من 200 إلى 250 ألف عنصر

ليبيا – توقف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، عند عقبة توحيد قيادة وقواعد المؤسسة العسكرية، خاصة مع استمرار وضعية الجمود السياسي، وارتفاع أعداد منتسبي عناصر الفصائل المسلحة وتعمّق نفوذهم بالبلاد.

عليبة قدّر في تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” عدد عناصر الفصائل المسلحة خارج المنظومة الأمنية والعسكرية التقليدية بما يتراوح من 200 إلى 250 ألف عنصر.

وأوضح أن هذا العدد يتضمن عناصر تتبع فصائل مسلحة تم الاعتراف بها رسمياً ككيانات أمنية من قبل حكومات غرب ليبيا المتعاقبة خلال حرصها على استحداث قوى أمنية مساندة لها”، متابعاً: “هؤلاء يمثلون حالياً الدولة العميقة البديلة جراء تفوقهم عدديا وتسليحا، وتمتعهم بتنظيم شبه عسكري، بجانب ارتباطهم بشبكة واسعة من العلاقات والمصالح”.

ورأى الباحث المصري أن سعي الأمم المتحدة لتطبيق استراتيجية نزع السلاح من التشكيلات وتسريحها وإعادة دمجها في المؤسسات الرسمية، التي طالما استخدمت برامج حفظ السلام التي تعقب الحروب الأهلية، لن تؤدي لأي تقدم بعملية توحيد الجيش كما يأمل البعض،مرجعا ذلك إلى وضعية الحالة الليبية وتعثر عملية الانتقال السياسي في البلاد بشكل كبير، فضلا عن وجود تباين في هيكلية القوات المسلحة التابعة لحكومة تصريف الأعمال والجيش الوطني والذي يعد الأقرب للنسق العسكري النظامي.

وحول تقييمه لقدرات التسليح لدى الجانبين، رأى عليبة أنها محدودة ولا تقارن بما تمتلكه القوات الأجنبية المتواجدة داخل الأراضي الليبية، سواء الأتراك أو عناصر فاغنر التابعة لروسيا،على حد قوله.

عليبة أشار إلى أن تركيز القوى الليبية لا يزال منصبا على امتلاك قدرات تسليحية خفيفة يستطيع عبرها كل طرف تحقيق الانتصار على الآخر بجولات الاشتباك المحدودة التي قد تنشب بينهما.