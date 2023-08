مستشفى بنغازي يجري عملية جراحية نادرة باستخراج جنين من داخل جنين آخر

كشف مستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي عن إجراء عملية جراحية نادرة لطفل يبلغ من العمر يوما واحدا، حيث جرى تشخيص حالته بوجود كتلة كبيرة في المعدة.

وأوضح المستشفى ، بحسب الحساب الرسمي لمكتب الإعلام الصحي، أنه عقب إجراء الفحوصات اللازمة من موجات فوق الصوتية وصور مقطعية تبين أن الكتلة متعددة التركيبات حيث تتكون من “عظام ودهون وأنسجة” في تجويف البطن.

وأضاف المستشفى أن تشخيص هذه الكتلة يسمى “طفل داخل طفل”، وأنها حالة نادرة جدا تحدث مرة واحدة في 500 ألف ولادة في العالم.

وتابع المستشفى أنه جرى إزالة الكتلة بالكامل وهي عبارة عن “جنين داخل بطن جنين”، مشيرا إلى أن القائمين على إجراء العملية هم أطباء ليبيون وأن الطفل في حالة جيدة.

المصدر | مستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي

