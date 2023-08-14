وزير سابق بحكومة دبيبة: النزاعات أدت إلى واقع مسلح في ليبيا خلال العقد الأخير

شدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية المستقيل من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، سلامة الغويل، على ضرورة معالجة الواقع المسلح في البلاد، مُسلطا الضوء على ما تسبب فيه هذا الوضع بالبلاد.

وقال الغويل عبر حسابه على موقع “x”: “خلال العقد الأخير في ليبيا، ونتيجة فقدان الثقة والنزاعات المسلحة المختلفة والتدخلات تكرّس واقع مسلح على الأرض”.

وأكد الوزير السابق بحكومة الوحدة، أن معالجة هذا الوضع بعقلانية ومشروع واقعي عملي لاستيعاب الشباب هو أساس لأي تسوية، منوها إلى أن تجاهل ذلك يعني عدم الجدية والرغبة في حل الأزمة.