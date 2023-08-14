المليكي :لا تزال المبادلات التجارية بين تونس وليبيا مستمره رغم الأوضاع التي تشهدها ليبيا

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قال البرلماني والاقتصادي التونسي السابق حاتم المليكي أنه برغم الأوضاع التي تشهدها ليبيا، فإن حجم المبادلات التجارية بين تونسوليبيا بلغ نحو 3.027 مليار دينار تونسي خلال سنة 2022 (الدولار مقابل 3.9 دينار تونسي)، مقابل 2.020 مليار دينار تونسي عام 2021؛ بنسبة نمو 49.8% ، بإلإضافة إلى أن العمل على المستوى الثنائي مطلوب، خاصة أن التجارة البينية بين البلدين لم تنقطع طوال السنوات الماضية.

وتابع أن الاتفاقية التي وقعت بين تونس وليبيا بشأن إحداث ممر تجاري نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، يمكن أن تقتصر على إنعاش التجارة البينية بين البلدين فقط.

وأشار إلى أن النواحي اللوجستية، تحول دون تأسيس أي حركة تجارية مع دول الساحل والصحراء في الوقت الراهن، إضافة إلى أن غياب الجزائر عن مثل هذا الاتفاق يستبعد معه تحقيق أي خطوة.