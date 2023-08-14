الشيباني لـ”شعب النيجر”: ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعمار

قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب عن تاورغاء، إن ما تشهده النيجر ثورة وبداية صحوة أفريقية حقيقية.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “الثورة في النيجر بداية صحوة أفريقية حقيقية للتخلص من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية بعد عقود من الاستقلال المزيف ونهب الثروات”.

أضاف جاب الله “فرنسا بمكر المستعمرين ترفع شعار التخدير العام والدفاع عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ولسان حالها يقول، اعيدوا لنا النيجر، أعيدوا لنا اليورانيوم، احفظوا لنا موطئ قدم في أفريقيا.. ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعمار” وفق تعبيره.