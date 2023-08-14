“السلاك”: المصالحة الوطنية هي ركيزة أساسية للانطلاق نحو الاستقرار المنشود

الوطن|متابعات
صرح المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق”محمد السلاك”، بأن المصالحة الوطنية هي ركيزة أساسية للانطلاق نحو الاستقرار المنشود، مضيفاً أن العديد من التفاصيل تغيب عن الرأي العام حتى الآن، بشأن المعايير التي تعقد على أساسها المصالحة والأطراف المشاركة.
وأشار أن تحركات الأطراف السياسية الفترة المقبلة، ربما تحدد السيناريوهات أو المسارات التي يمكن العمل عليها، وهي فترة قصيرة قبل انعقاد المؤتمر منوهاً بأن بعض المعوقات تتمثل في حالة الانسداد السياسي الحالية والغموض في المشهد بشأن الترتيبات المؤدية للانتخابات، مع وجود رئاسة جديدة لمجلس الدولة، لم تتضح رؤيتها بشأن التوافق مع مجلس النواب.
وبين أنه في حال انعقاد المؤتمر ونجاحه يمكن أن يؤثر إيجابا في المشهد، لكن الواقع يفرض تساؤلات بشأن قدرته على معالجة النقاط التي يترتب عليها الاستقرار الدائم.
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