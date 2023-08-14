“السلاك”: المصالحة الوطنية هي ركيزة أساسية للانطلاق نحو الاستقرار المنشود

مضيفاً أن العديد من التفاصيل تغيب عن الرأي العام حتى الآن، بشأن المعايير التي تعقد على أساسها المصالحة والأطراف المشاركة.

صرح المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق”محمد السلاك”، بأن المصالحة الوطنية هي ركيزة أساسية للانطلاق نحو الاستقرار المنشود، مضيفاً أن العديد من التفاصيل تغيب عن الرأي العام حتى الآن، بشأن المعايير التي تعقد على أساسها المصالحة والأطراف المشاركة.