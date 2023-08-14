البيوضي: التغيير الحكومي بات أمراً واقعاً وحتمياً ونهائياً

أكد المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أنه قد تم حسم كل الملفات تقريبا، مشيرا إلى أن ما يدور خلف الأبواب المغلقة مرتبط ببعض التسويات الإقليمية، عليه فإن التغيير الحكومي بات أمرا واقعا وحتميا ونهائي ولن تعود العجلة للوراء.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “كتب الجمهوري والضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دانيال فوهمان عن حسن اختيار الرئيس الأمريكي لـ«وليام بيرنز»، كرئيس لوكالة المخابرات المركزية واصفا إياه بالدبلوماسي المحترف وعدد نجاحاته وفهمه لأهمية العلاقات الشخصية في إنجاح التسويات (أمنيات دبلوماسيا)”.

وأضاف “تكمن أهمية المقالة في كونها نشرت على موقع لصحيفة تابعة للحزب الجمهوري الواشنطن تايمز، لذا فإن إشادة دانيال الجمهوري بوليام الديموقراطي يجب أن توضع في تقييم آخر لفهم التحولات المقبلة”.

وتابع “لقد وضع دانيال فوهمان زيارة وليام بيرنز لليبيا في سلم الأولويات و(النجاحات)، حيث رتبها بعد زيارة مصر وتركيا وقبل عديد الدول الأخرى، وهو تأكيد بأن الملف الليبي بات يحظى باهتمام خاص لدى الحزبين في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه من الأولويات الملحة والحاسمة، وأنه لم يعد ملفا مهملا لدى البيت الأبيض، وأولوية قصوى لن تتأثر بنتائج الإنتخابات المرتقبة في 2024”.

واستطرد “لن تتغير السياسات العامة الأمريكية تجاه ليبيا، فهذا النوع من المقالات فيه تأكيد مشترك من الحزبين بضرورة إنهاء التعامل مع أزمة ليبيا من خلال الوكلاء الإقليميين، إذ بتصارعهم حول آليات الحل فتحوا رواق ليبيا لدول أخرى، لقد أشاد دانيال بالترفيع الذي حظي به وليام حيث بات جزءا من مجلس الوزراء في حكومة الولايات المتحدة واعتبرها خطوة كبيرة للأمام”.

واستكمل المهم الآن؛ هو المسار السياسي الليبي والذي يجب أن يدرك الجميع بأن وليام بيرنز يسير فيه ضمن ثلاث مرتكزات في مقدمتها توحيد السلطة التنفيذية بحكومة جديدة، ومن المؤكد أنه قد تم حسم كل الملفات تقريبا وما يدور خلف الأبواب المغلقة مرتبط ببعض التسويات الإقليمية، عليه فإن التغيير الحكومي بات أمرا واقعا وحتميا ونهائي ولن تعود العجلة للوراء”.