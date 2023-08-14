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عودة تدفق مياه النهر في الشبكة العامة لمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، عودة تدفق مياه الشرب في الشبكة العامة للمياه بمدينة بنغازي

وقالت البلدية، في بيان، “بفضل من الله وتوفيقه ،ثم بجهود العاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدأت عودة تدفق المياه في الشبكة العامة لمياه الشرب بمدينة بنغازي”.

وكان رئيس اللجنة الإدارية في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد الديب، قد أعلن السبت، أن ضخ المياه إلى مدينة بنغازي سيكون الإثنين وفق المعدلات الطبيعية.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استكمال أعمال صيانة خط “إجدابيا – بنغازي” الذي تعرض لأضرار إثر انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة “41+360” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق إجدابيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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