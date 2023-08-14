سليمان الفورتية: حكومة الدبيبة عارٌ على مصراتة

وصف عضو المجلس الانتقالي السابق سليمان الفورتية، حكومة الدبيبة، بأنها عار على مصراتة.

وقال الفورتية، في تصريحات تلفزيونية: “بالنظر للجنوب والشرق والغرب حكومة الدبيبة تُعتبر عارًا على مصراتة، فتلك الحكومة خسارة للنجاحات والتضحيات التي حققتها مصراتة وأبنائها”.

وأضاف “بعد تضحيات مصراتة نأتي بهذه الحكومة التي تُمثل خسارة لما قام به شباب وأهالي مصراتة من تضحيات ومحاربة داعش، وكافة الأجسام الموجودة هشة ومُنتهية الصلاحية، ولابد من إنهائها بالانتخابات، ويجب تشكيل حكومة مُصغرة للتمهيد للانتخابات”.