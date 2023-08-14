النيابة العامة تأمر بحبس آمر سرية الإسناد لتورطه بتهريب المحروقات

ليبيا – أمرت النيابة العامة،الأحد، بحبس آمر سرية الإسناد التي كانت مكلفة بتأمين شركة الزاوية لتكرار النفط المهرب المطلوب محليًا والمعاقب دوليًا ، محمد كشلاف ، الملقب بـ” القصب ” لتورطه بتسهيل تهريب المحروقات لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وذكر مكتب النائب العام أنه إجراء لمحصلة لقاء المستشار النائب العام مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط؛ وآمِرِي المنطقة العسكرية الساحل الغربي، واللواء 52 مشاة اتخذت جهة الإدارة التدابير الرامية إلى ضمان تحقيق أغراض شركة الزاوية لتكرير النفط، ومساندة مهمات حراسة منشآت الشركة وتأمينها حيث فأُعِيدَ تشكيل مجلس إدارتها وَأُسْنِدَتْ مسؤولية الحراسة إلى عناصر الوحدتين العسكريتين.

وباشر مكتب المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، إجراءات تحقيق واقع اضطراب أعمال الشركة،وبحث دلائل إسهام بعض قادة العمل الإداري والأمني في تسهيل تهريب المحروقات لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة،فاستهل الباحث التحقيق بإجراء استجواب آمر سرية الإسناد ومواجهته بالوقائع والأدلة التي اِنْطَوَتْ عليها البلاغات والتقارير المرفوعة إلى سلطة التحقيق.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة التحقيق، ثم أخذ في طلب بقية إجراءات ملاحقة الضالعين في ارتكاب الواقعات الماسة بالاقتصاد،وإجراء تدبير قفل أدوات التوزيع التي استعملت في نشاط تهريب المحروقات.