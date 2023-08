مقابل 3500 يورو للفرد.. تفكيك شبكة للتهريب عبر ليبيا

أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيكها شبكة دولية لتهريب المهاجرين السوريين تتخذ من الأراضي الليبية معبرا لها مقابل 3500 يورو للشخص الواحد.

وقالت الشرطة في بيان لها عبرحسابها الرسمي، الأحد، إن عمليات التهريب تجرى عبر اتخاذ المهربين مسار عبور ثلاث قارات، مشيرة إلى أن عملية التفكيك كانت بالتعاون مع يوروبول والشرطة الفيدرالية الألمانية والتي جرى خلالها تفكيك البنية اللوجستية لمنظمة إجرامية مختصة بتهريب السوريين بشكل خاص.

وأفادت الشرطة بإيقافها 19 شخصا مشتبه في انتمائهم لمنظمة إجرامية والضلوع في الهجرة غير النظامية ووضع 6 منهم داخل الحبس الاحتياطي.

وأظهرت التحقيقات الأولية وفق الشرطة الإسبانية أن المهاجرين كانوا ينطلقون من لبنان عبر مطار بيروت، مرورا بمصر مقابل 4000 يورو، ثم برا إلى ليبيا وتونس والجزائر مقابل 3500 يورو، إلى حين وصولهم إسبانيا عابرين الحدود باتجاه مدريد مختبئين فيها حتى حصولهم على أوراق مقابل 250 يورو أسبوعيا.

وذكرت الشرطة أن عملية التهريب جرت عبر ثلاث قارات مقابل 20 ألف يورو للشخص الواحد عبر تعاون المنظمة مع أخرى إجرامية في دول عدة تتلقى من خلالها حوالات ومكنتها من جني نحو 2.5 مليون يورو وفقا للشرطة الإسبانية.

المصدر: موقع الشرطة الإسبانية

