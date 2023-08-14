“تكالة” يبحث مع “السويحلي” المستجدات السياسية ومسار المصالحة الوطنية

الوطن|متابعات

التقى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة برئيس المجلس الأسبق عبدالرحمن السويحلي في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة المستجدات السياسية في البلاد ومسار المصالحة الوطنية.

وأكد تكالة تواصله مع جميع الأطراف والمكونات والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

وقدم خلال اللقاء السويحلي التهنئة الرئيس بانتخاب السادة أعضاء المجلس ومنحهم الثقة له بتوليه الرئاسة، بشكلٍ ديموقراطي؛ ما يرسخ مفهوم التداول السلمي على السلطة والذي أكد عليه الرئيس منذ أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.