شكشك: هنيئاً لحفظة القرآن الكريم

شارك خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، في احتفال لحفظة القرآن الكريم في زليتن، تم فيه تكريم المتفوقين في مسابقة الحافظين.

وكتب قائلًا على فيسبوك اليوم “حِفظُ و تحفيظ كتاب الله نعمةٌ أكرمنا الله بها، نعمةٌ تتجلى بها بلدنا من بين البلدان، و ألهم أهلها حُب القرآن، فمنهم من جعل نفسه خادماً لأُولي القرآن، فعَمُرت المساجد و الزوايا والمنارات بالمُحفظين والحافظين و لازالوا متنافسين فيه”.

أضاف قائلًا “السبت أقيم احتفال بسيط في منارة الأنوار الربانية إحدى منارات زليتن، تم فيه تكريم المتفوقين في مسابقة خاصة بهذه المنارة تشجيعاً ودعماً للأبناء الحافظين، فهنيئاً للمتفوقين وللمتنافسين وللحافظين والمحفظين وللمشائخ والوالدين، ندعو الله أن يدوم علينا هذه النعمة وأن يُبقيها حافظة للقرآن و محفوظة به”.