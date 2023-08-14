حماد: الحكومة ستسخر كل إمكانياتها من أجل دعم مواطني الجنوب في كافة النواحي

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أكد، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها من أجل دعم مواطني الجنوب في كافة النواحي، وأنها تضع الجنوب الليبي كغيره من مناطق ليبيا “نصب أعينها”.

جاء ذلك الأحد خلال لقاء بأعضاء المجلس التسييري لبلدية مرزق.

وبحث حماد مع أعضاء المجلس احتياجات بلدية مرزق والوقوف على أحوال الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل دعمها وتعزيزها، والعمل من أجل تسريع عجلة التنمية والإعمار والاستثمار في الجنوب.

وشهد اللقاء استعراض ملف المصالحة الوطنية وجهود جبر الضرر، لحل المشاكل الاجتماعية وتوطيد السلم المجتمعي، بما ينعكس إيجابا ويحقق المزيد من الاستقرار.