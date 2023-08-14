تكالة يبحث مع سفير الجزائر تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات في ليبيا

بحث رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين سُبل تعزيز الجهود التي تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بحضور النائب الأول مسعود عبيد شهد تبادل وجهات النظر حول المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وسُبل تعزيز الجهود التي تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وتقدم السفير الجزائري لدى ليبيا بالتهنئة لتكالة مناسبة انتخابه رئاسيًا لمجلس الدولة.