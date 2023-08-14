المشري لـ السفير التركي: مستمر في العمل لإنجاز خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة 6+6

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري،الأحد،في العاصمة طرابلس السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز.

يلماز ثمن خلال اللقاء بحسب مانشره المشري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،الجهود التي بذلها المشري لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير أهمية المكانة التي يحظى بها المشري لدى الرئيس التركي وكافة الشخصيات الرسمية في تركيا، ناقلا تحيات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وتقديره للجهود التي بذلها في سبيل حل الأزمة في ليبيا.

من جانبه، أكد المشري استمراره في العمل على إنجاز خارطة الطريق التنفيذية للقوانين الانتخابية المنبثقة عن لجنة 6+6 بهدف إخراج البلاد من المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي.

كما أعرب عن شكره للسفير التركي على المجهودات التي يبذلها في ليبيا لصالح البلدين.