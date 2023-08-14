تكالة يستقبل عبد الرحمن السويحلي للتشاور

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” رئيسَ المجلس الأسبق “عبدالرحمن السويحلي”.

اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ قدم خلاله “عبدالرحمن السويحلي” التهنئة بانتخاب أعضاء المجلس ومنحهم الثقة له بتوليه الرئاسة، بشكلٍ ديموقراطي؛ ما يرسخ مفهوم التداول السلمي على السلطة والذي أكد عليه سيادة الرئيس منذ أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمجلس، بحسب بيان تكالة.

كما تم التطرق خلال اللقاء للمستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية، حيث أكد “محمد تكالة” تواصله مع جميع الأطراف والمكونات والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد، ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، تعكس رغبة الليبيين في انتخاب قادتهم وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.