الصور: حملات التفتيش على محال اللحوم في عدد من المدن كشفت عن نتائج صادمة

ليبيا – تحدث النائب العام المستشار الصديق الصور عن نتائج صادمة فيما يتعلق بالمخالفات التي تمس صحة المواطن التي كشفت عن طريق الحملات التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي والتفتيش الصحي التابع للإصحاح البيئي.

الصور وفي حديثه خلال برنامج عن قرب”الذي بث على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أكد إعدام نحو 3 آلاف كيلو جرام من اللحوم والألبان الفاسدة خلال حملات على محال القصابين في مدن :”الخمس، وزليتن ،وترهونة، ومسلاتة” على 411 محال وإقفال 257 لعدم توفر الاشتراطات الصحية.

ونوه الصور إلى وجود الكثير من اللحوم الفاسدة لدى محلات القصابين إلى جانب عدم توفر شهادات صحية وأخرى مزورة، مؤكدًا ضبط 97 متهمًا منهم 46 أجنبي وأحالت القضايا للمحاكم الجزئية المختصة لإصدار الأحكام.