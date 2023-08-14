وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية: صرف “معاشات التضامن” عن شهر يوليو خلال أيام

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفاء الكيلاني، إن الوزارة ستصرف مرتبات المعاش الأساسي لصندوق التضامن عن شهر يوليو خلال أقل من أسبوع.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية لها إلى أن صرف مستحقات منحة الزوجة والأبناء عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سيتم خلال الفترة القليلة القادمة.

وطمأنت وزيرة الشؤون الاجتماعية كافة العاملين في قطاع الشؤون الاجتماعية انتهاء عملية مطابقة المرتبات، مقدمة الشكر لوزارة المالية على تعاونها في ذلك.

وأشارت إلى أنها ستزور خلال الأسبوع القادم الأردن ومصر لتحديد عدد الأطفال ممن تم إدخالهم في برامج علاجية من طيف التوحد كما سيتم استجلاب فريقين طبيين من مصر وتركيا لتوطين العلاج في ملف العقم بالتعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.