حراك ليبيا الوطن: على البعثة الأممية دعم تشكيل حكومة جديدة للوصول للانتخابات

الوطن|متابعات

دعى حراك ليبيا الوطن، يطالب في بيان مرئي، البعثة الأممية برعاية ودعم تشكيل حكومة جديدة، قادرة على إيصال الشعب الليبي لانتخابات إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلديات .

وأكد الحراك أنه يجب أن تكون الحكومة الجديدة بوجوه جديدة شابة وليست تلك الوجوه القديمة السابقة، بإلإضافة أنه على البعثة الأممية والبرلمان ومجلس الدولة السماع لمطالبات الشعب الليبي واتخاذ القرارات والقوانين المناسبة التي تسهل العملية الانتخابية..

وأشار إلى أن البعثة الأممية أطلقت مبادرتها يوم 27 فبراير الماضي، من أجل مصالح شخصية ضيقة لاستعطاف الخارج، ما يثير الشكوك في إطالة أمد الأزمة.

وتابع أنه على القوى الفاعلة في ليبيا كافة، مساندة مشروع تغيير الوجوه السياسية ودعم القوى الوطنية الشبابية وإبعاد الأسماء الجدلية وعدم المحاصصة في إطار إنجاح المسؤول.