مجلس النواب الليبي يناقش عودة النازحين والمهجرين لمدينة مرزق

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي المجلس التسييري لبلدية مرزق.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء عودة النازحين والمهجرين من كافة التركيبات الاجتماعية بالمدينة لديارهم والمصالحة الوطنية وكذلك جبر الضرر بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

ودعا المجلس التسييري لبلدية مرزق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لزيارة المدينة والوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية بها.

وفي ختام اللقاء قدم التسييري لبلدية مرزق درع العطاء والتميز للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده في إرساء السلام والاستقرار والتنمية بالجنوب.

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