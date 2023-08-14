سفير قطر لـ”تكالة”: علاقتنا الثنائية.. عميقة

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، “محمد تكالة” السفير القطري لدى ليبيا، “خالد الدوسري” بحضور النائب الثاني “عمر العبيدي”.

اللقاء الذي عقد، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ناقش تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين، بالإضافة إلى مناقشة الملفات السياسية الجارية في البلاد، بحسب بيان المجلس.

ونقل البيان عن تكالة قوله خلال اللقاء إن هدف المجلس في المرحلة الحالية الساعي لتحقيق الاستقرار وعقد الاستحقاق الانتخابي للبلاد.

من جانبه هنأ سفير دولة قطر تكالة، بمناسبة توليه رئاسة المجلس، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق البيان.