اللافي وشكشك يبحثان خطة تطوير الإعلام الوطني

بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خطة تطوير الإعلام الوطني ومؤسساته.

وبينت منصة “حكومتنا” أن اللافي استعرض خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، ما اتُّخذ من خطوات خلال السنتين السابقتين لتنفيذ خطط التطوير الفنية والتقنية في قناة ليبيا الوطنية، وأهم ما أُنجز في هذا الصدد من برامج ومساقات تدريبية، وإنشاء استوديوهات بمعدات تصوير وإضاءة ومنظومات رقمية حديثة، وتجديد لمحتوى وبرامج القناة، على كافة واجهاتها، وتفعيل العمل الميداني والنقل الخارجي فيها.

وناقش الاجتماع ما يمكن إنجازه لإتمام هذه الخطة، من أجل ضمان سير الإجراءات التعاقدية وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات والأسعار المناسبة.

وحضر الاجتماع مدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، وعدد من مديري الإدارات المختصة بديوان المحاسبة والقناة.