النيابة العامة تستعرض الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالعطاءات في قطاع الصحة

استعرضت النيابة العامة، الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بعمل لجنة فحص وتقويم العطاءات في قطاع الصحة، بحضور رمضان أبوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وتواصل النيابة العامة، رفد آلية إجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة، في قطاع الصحة.

والتقى وكلاء النائب العام، يوم الأحد، وزير الصحة رمضان أبوجناح، فتناول اللقاء استعراض تعليقات هيئة النيابة حول الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بعمل لجنة فحص وتقويم العطاءات في قطاع الصحة.

وطرح الاجتماع، ما تلاحظ لدى سلطة التحقيق حول آلية تسيير إجراءات التفتيش على الأصناف المتعاقد عليها؛ وكيفية تعيين الجهة التي تسند إليها مهمة فحصها وقبولها.

وانتهى الحضور، إلى ضرورة التعجيل بمعالجات تنسجم مع لائحتي العقود الإدارية؛ وعمل لجان العطاءات؛ بما يحقق المصلحة العامة؛ ويفي بواجب صيانة المال العام.