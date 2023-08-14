صحة الدبيبة تحذر من دواء مميت

أصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بحكومة الدبيبة، تحذيرًا بشأن دواء دون المستوى ( ملوّث)، اسم الدواء (NATURCOLD SYRUP )، رقم التشغيلة E22053، يمكن أن يؤدي استخدامه إلى إصابات خطيرة تشمل آلام في البطن، والقئ، والإسهال، وعدم القدرة على التبوّل، والصداع، وتغيّر الحالة العقلية، وإصابة الكلى الحادة، ثمّ الوفاة.

وطالبت إدارة الصيدلة مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية، وجهاز الإمداد الطبي، وإدارة الرقابة الدوائية، والقطاع الخاص، في تعميم صادر عنها، باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام هذا المنتج، والتواصل مع الإدارة حرصًا على سلامة المرضى، وتعزيزًا لنظام اليقظة الدوائية، مؤكدة أن الشركة المنتجة غير مسجلة لدى وزارة الصحة الليبية.

وأشارت إدارة الصيدلة إلى ورود تنبيه من منظمة الصحة العالمية-قسم الأدوية المغشوشة والمزورة رقم (2023/5) بشأن الإبلاغ عن دواء يستخدم لتخفيف الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، والانفلونزا، والتهاب الأنف التحسسي، وفق التشغيلة المحددة، بتاريخ صلاحية 2025/02 الشركة المصنعة المطبوعة على العلبة (FRAKEN INTERNATIONAL (ENGLAND نظرًا لاحتوائه على كميات غير مقبولة من ثنائي إيثيلين جلايكول كمواد ملوثة.

وأوضحت إدارة الصيدلة أن الهيئة التنظيمية الوطنية في المملكة المتحدة ( MHRA) أكدت عدم وجود مصنع من هذا القبيل في المملكة المتحدة، وأنه جرى الإبلاغ عن التشغيلة المحددة من إدارة الدواء بدولة الكاميرون.