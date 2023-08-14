رئيس الحكومة الليبية يبحث مستجدات أعمال الصيانة في منطقة ربيانة

بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بمقر رئاسة الوزراء مع عضو مجلس النواب عن الكفرة عبد السلام شوها وعضو مجلس حكماء منطقة ربيانة الشيخ علي شو، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني مستجدات أعمال الصيانة والإنشاءات التي انطلقت في منطقة ربيانة جنوب شرق الكفرة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس الوزراء اطلع على نسب الإنجاز في مشاريع صيانة مستشفى قدرفي والشورى بعد ترفيعهما إلى مستشفى قروي وبدء أعمال الصيانة والتجهيزات.

كما اطلع رئيس الوزراء على مراحل توصيل الكهرباء إلى المنطقة عبر إرسال محولات كهرباء متنقلة بشكل مؤقت لدعم وصول الكهرباء وضمان عدم انقطاعها عن المنطقة وتشجيع عودة الأنشطة الزراعية للمنطقة بعد توقفها سنوات، بالإضافة إلى صيانة مقر مديرية الأمن بالمنطقة وتجهيزه بأفضل الإمكانيات.

من جانبه قدم مدير جهاز تنمية وتطوير المدن إحاطة شاملة لرئيس الوزراء حول وصول الفرق الهندسية والفنيين إلى المنطقة لبدء أعمال التنفيذ لكل المشاريع المتعاقد عليها داخل منطقة ربيانة.