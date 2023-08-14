دومة يناقش مع «تسييري مرزق» عودة النازحين والمهجرين

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة أوحيدة” بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، المجلس التسييري لبلدية مرزق.

وناقش اللقاء، عودة النازحين والمهجرين من كافة التركيبات الاجتماعية بالمدينة لديارهم والمصالحة الوطنية، وكذلك جبر الضرر بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية.

ودعا المجلس التسييري لبلدية مرزق، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لزيارة المدينة والوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية بها.

وفي ختام اللقاء، قدم المجلس التسييري لبلدية مرزق درع “العطاء والتميز” للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده في إرساء السلام والاستقرار والتنمية بالجنوب .