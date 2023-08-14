شركة النقل البحري تلوح بالاعتصام المفتوح بعد اختطاف مديرها التنفيذي

لوح العاملون بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري بالدخول في اعتصام مفتوح وتجميد النشاط بعد اختطاف المدير التنفيذي للشركة خالد التواتي.

وأكد العاملون في الشركة في بيان لهم أنه في حالة استمرار هذا الإخفاء القسري للمدير التنفيذي فإنهم سيكونون مضطرين للدخول في اعتصام مفتوح وتجميد النشاط من أجل سلامة جميع العاملين بالشركة وسرعة الإفصاح عن مصير المخطوف قسراً من وسط العاصمة طرابلس والحفاظ على سلامته.

وقالت الشركة إنها كانت تتوقع تجاوب الجهات الحكومية والأمنية بسرعة التحرك والتواصل مع الشركة بشأن حادثة اختطاف المدير التنفيذي إلا أنها لم تلمس أي تجاوب يذكر.

وجدد العاملون بالشركة استنكار الاختطاف القسري بتهديد السلاح للمدير التنفيذي التي حدتث يوم أمس الأحد أثناء مغادرته لمقر العمل.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الفعل يهدف إلى ابتزاز واستغلال الشركة من خلال اختطاف المدير التنفيذي بشخصه وصفته الاعتبارية خصوصاً بعد النجاح المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة .

وطالب العاملون بالشركة جميع الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها وسرعة الكشف عن مكان المدير التنفيذي وإخلاء سبيله مع عدم الممانعة في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا ً للتشريعات النافذة وحقوق الإنسان.

وحملت الشركة جميع الجهات الرسمية بالدولة أي عواقب أو أضرار قد تؤثر مباشرة على المصلحة العامة باعتبار الشركة الوطنية العامة للنقل البحري من أهم المؤسسات الاستراتجية المملوكة للدولة لمساهمتها الفعالة في توفير المشتقات النفطية للمواطن الليبي ومؤسسات الدولة الخدمية في جميع ربوع ليبيا وذلك جراء هذا العمل الغير مشروع .