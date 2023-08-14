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تحشيدات عسكرية.. تفاصيل أولية بشأن اعتقال “محمود حمزة” آمر اللواء 444 والجهة المسؤولة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، عن أنباء بإعتقال آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محلية أن “جهاز الردع لمكافحة الإرهـاب والجــريمة المنــظمة” إعتقال آمر اللواء 444 “محمود حمزة” من مطار معيتيقة الدولي.

ولم تشر المصادر إلى مزيد من التفاصيل حول سبب قيام قوات الردع بإعتقال محمود حمزة.

على ذات الصعيد، أشارت مصادر محلية إلى تحشيدات عسكرية لقوات اللواء 444 في مطار طرابلس، عقب اعتقال محمود حمزة من قبل قوة الردع.

ووفقا للمصادر فإنه تم إجبار موظفي وزارة الصحة على إخلاء المكاتب من مقرهم الكائن خلف مستشفى طرابلس الطبي من قبل قوات جهاز القضائية، مشيرةً إلى أن الوضع في المنطقة متوتر.

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