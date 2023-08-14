بوزريبة يبحث الاِستراتيجيات الفعَالة للتصدّي لتحدّيات الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقيّة

ليبيا – اِجتمعَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، الأحد، بِديوان الوَزارة، معَ رَئيس جهاز مُكافحة الهجرة غير الشرعية بِالمنطقة الشرقيّة اللواء رافع البرغثي.

الاِجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية العديد مِن القضايا ذات الصلة بِالهجرة غير الشرعية، بِمَا فِي ذلك تَحليل الاِتجاهات الحالية وَالتحديات التي تُواجهها الحكومة في هذا الصدد.

كمَا تمَّ تبادل الآراء بيِّن الوَزير وَالمُدير للوصُول إلى حلُول شَاملة وَمُستدامة.

وناقش المجتمعون الاِستراتيجيات الفعَالة التي يجب أنّ تتخذها الوَزارة وَالجهاز للتصدّي للتحدّيات المُتعلقة بِالهجرة غير الشرعية بِالمنطقة الشرقيّة، إضافة إلى مُناقشة النواقص وَالاِمكانيات التي يحتاجها الجهـاز.

وأكد المجتمعون على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الحدودية، حيث تشهد تلك المناطق تحديات خاصة نتيجة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها وعلى تعزيز الرقابة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في المناطق الحدودية لضمان سيادة الدولة وسلامتها.

وتطرق الحانبان إلى مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم في ليبيا، والتأكيد على ضرورة توفير آليات فعالة لترحيل هؤلاء المهاجرين وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها لضمان تنفيذ هذه العملية بطرق قانونية ومنظمة، مع احترام حقوق الأفراد والمعايير الدولية.

وَوجَّه الوَزير توصياته لمزيد من العطاء والعمل فِي مُكافحة هذه الظاهرة وَتعزيز الأمن وَالاِستقرار فِي المنطقة. مُتعهدًا بِتَوفير الإمكانيات التي يحتاجها الجهاز لِتَحقيق نتائج إيجابية وَملمُوسة.