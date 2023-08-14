تفاصيل جديدة بشأن ملابسات اعتقال آمر اللواء 444 “محمود حمزة” من مطار معيتيقة

كشفت مصادر محلية عن تفاصيل جديدة بشأن ملابسات اعتقال آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة اليوم الاثنين.

وقالت المصادر أن إبــراهيم الدبيبة من محمود حمزة الحضور صباحًا لمطار معيتيقة، والذهاب رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمدينة مصراتة بطائرة حاضة لحضور الاستعراض العسكري بالكلية الجوية، وأنه تم القبض عليه من داخل الطائرة من قبل قوات الردع واقتياده لمكان مجهول حيث فقد الإتصال به حتى الآن.

وأشارت مصادر إلى أن اللواء 444 قتال، يحمل إبراهيم الدبيبة كامل المسؤولية حول حادثة اختطاف محمود حمزة.

من جهة اخرى، أكدت وسائل اعلام محلية أن علي الجابري القيادي في جهاز الردع يلقي القبض على محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال أثناء تواجده في مطار معيتيقة.

وقالت منصة ليبيا برس في خبر لها، أن آوامر القبض على حمزة صدرت من عبدالرؤوف كارة شخصيا للجابري.

وأشارت إلى أن المدة الماضية تم التشديد على ضرورة استبدال محمود حمزة من منصبه خلال اجتماع لبعض القيادات العسكرية في طرابلس بحضور ضباط أتراك.