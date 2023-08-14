الشركة الوطنية للنقل البحري: اختطاف «التواتي» هدفه ابتزازنا واستغلالنا

أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بياناً هددت فيه بتجميد نشاطها بسبب حادثة مديرها اختطاف خالد التواتي، من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الشركة في بيانها:” في الوقت الذي كنا نتوقع فيه تجاوباً من الجهات الحكومية والأمنية بسرعة التحرك والتواصل مع الشركة بشأن حادثة اختطاف المدير التنفيذي إلا أننا وبكل أسف لم نلتمس أي تجاوب يذكر”.

وأضاف البيان:” ما زلنا نحن العاملين بالبر والبحر بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري، نستنكر بشدة حادثة الاختطاف القسري بتهديد السلاح للمدير التنفيذي خالد خليفة التواتي، التي حدثت يوم أمس الأحد بتاريخ 2023.08.13م، أثناء مغادرته لمقر العمل، والتي كانت على مرأى ومسمع الجميع في الداخل والخارج”.

وتابع:” أصبح من المؤكد أن هذا الفعل الهدف منه ابتزاز واستغلال الشركة من خلال اختطاف المدير التنفيذي خالد خليفة التواتي بشخصه وصفته الاعتبارية خصوصاً بعد النجاح المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة “.

وطالبت الشركة، جميع الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها وسرعة الكشف عن مكانه وإخلاء سبيله مع عدم الممانعة في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا ً للتشريعات النافذة و حقوق الإنسان”.

وأوضحت الشركة:” في حالة استمرار هذا الإخفاء القسري للمدير التنفيذي فأننا مضطرين إلى الدخول في اعتصام مفتوح وتجميد النشاط من أجل سلامة جميع العاملين بالشركة وسرعة الإفصاح عن مصير المخطوف قسراً من وسط العاصمة طرابلس والحفاظ على سلامته”.

كما طالبت، جميع الجهات الرسمية بالدولة عن أي عواقب أو أضرار قد تؤثر مباشرة على المصلحة العامة باعتبار الشركة الوطنية العامة للنقل البحري من أهم المؤسسات الاستراتيجية المملوكة للدولة لمساهمتها الفعالة في توفير المشتقات النفطية للمواطن الليبي ومؤسسات الدولة الخدمية في جميع ربوع ليبيا، وذلك جراء هذا العمل غير المشروع”.