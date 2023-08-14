اعلان حالة الطوارئ وتحشيدات عسكرية لقوات الردع والقضائية واللواء 444 في طرابلس

قالت مصادر مطلعة أن قوات اللواء 444 قتـال أعلنت حالة الطوارئ القصوى في صفوف قواتها، عقب اعتقال آمر اللواء 444 العقيد “محمود حمزة” في مطار معيتيقة الدولي اليوم الاثنين.

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة.

وأفادت المصادر أن اللواء 444 تلقى تكليفاً بسرعة تعبئة قواته، واستدعاء كامل وحدات اللواء 444 قـتال، الرئيسية والإحتياطية عقب إختـطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء من قبل جهاز الردع في مطار معيتيقة اثناء توجهه لحضور حفل تخرج عسكري في مدينة مصراتة .

على ذات الصعيد، أكدت مصادر محلية اعلان حالة الطوارئ من قبل قوة الردع الخاصة وقوات القضائية في العاصمة طرابلس .

وأشارت مصادر اعلامية إلى تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وأكدت المصادر، أنه تم إخلاء مقار عامة وإقفال محال تجارية في عين زارة وصلاح الدين إثر تحشيدات ( للردع و 444 والقضائية ).

وقالت المصادر أن تحشيدات اخرى لقوات جهاز القضائية خلف سجن الجديدة بالعاصمة طرابلس، وانتشر امني لقوة الردع في طريق جامعة طرابلس.

ووفقا للمصادر فإنه تم إجبار موظفي وزارة الصحة على إخلاء المكاتب من مقرهم الكائن خلف مستشفى طرابلس الطبي من قبل قوات جهاز القضائية، مشيرةً إلى أن الوضع في المنطقة متوتر.