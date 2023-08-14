أول تعليق رسمي لـ”اللواء 444″ بشأن اعتقال “محمود حمزة”

علقت مصادر رسمية في اللواء 444 قتـال بشأن اعتقال العقيد “محمود حمزة” اليوم الاثنين من مطار معيتيقة الدولي.

وقالت مصادر رسمية في اللواء 444 قتال في تصريحات نشرها “تلفزيون المسار” أن القوة العسكرية للواء 444 في حالة طوارئ.

وأكد اللواء 444 أن “آمر اللواء محمود حمزة كان متجها إلى مصراتة رفقة رئيس الحكومة قبل اعتقاله بمطار معيتيقة”.

وأفاد اللواء 444 أن آمر اللواء تلقى دعوة رسمية من الدبيبة للمشاركة في حفل تخريج طلاب الكلية الجوية مصراتة.

على ذات الصعيد، قالت مصادر مطلعة أن قوات اللواء 444 قتـال أعلنت حالة الطوارئ القصوى في صفوف قواتها، وتلقت تكليفاً بسرعة تعبئة قواته، واستدعاء كامل وحدات اللواء 444 قـتال، الرئيسية والإحتياطية عقب إختـطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء من قبل جهاز الردع في مطار معيتيقة اثناء توجهه لحضور حفل تخرج عسكري في مدينة مصراتة .

على ذات الصعيد، أكدت مصادر محلية اعلان حالة الطوارئ من قبل قوة الردع الخاصة وقوات القضائية في العاصمة طرابلس .

وأشارت مصادر اعلامية إلى تحشيدات عسكرية كبيرة لقوات الردع والشرطة القضائية في مناطق عين زارة و خلة الفرجان و أخرى للواء 444 داخل مقراته .

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة.