البكوش: من المستبعد الوصول لقوانين انتخابية ذات مصداقية قبل نهاية أغسطس الجاري

ليبيا – حيّا المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش عضو مجلس النواب جبريل أوحيده على خطوته التي وصفها بـ “الشجاعة” بتقديم استقالته من مجلس النواب على الهواء مباشرة، معتقداً أنه على الكثير من زملائه أن يقتدوا بما قام به لأنه ليس من المنطق اعتبار كل من يعارض التعديل الثالث عشر وخارطة الطريق التي خرج بها خالد المشري وعقيلة صالح أو مجلس الدولة والنواب ولجنة 6+6، أنهم مجرد عملاء لدول أجنبية ولا يريدون انتخابات ومصلحة الشعب الليبي.

البكوش قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن “قضية مجلس الدولة والنواب قاموا بعملهم وأن من يعترض هو باتيلي غير صحيح ومن يعترض هم الكثيرين وأحزاب وأعضاء في مجلسي النواب والدولة يعترضون على العملية الجارية بين المجلسين ويقولون وهم محقون أن قوانين الانتخابات يجب أن يكون عليها توافق أكبر بين مكونات الشعب الليبي”.

واستبعد الوصول لقوانين انتخابية قبل نهاية أغسطس الجاري، مؤكداً أنه لن تصدر قوانين ذات مصداقية يمكن الذهاب بها لانتخابات حرة ونزيهة.

ورأى أن الأجسام الحالية ليس لديها مصلحة في الانتخابات لأنها تعتبرها تهديد وجودي لها، مشيراً إلى أن عقيلة صالح يريد قطع الطريق قبل احاطة عبد الله باتيلي وسيقول تم الوصول لاتفاق ليبي ليبي وذلك لن يتأتى لأن المشري خرج من المشهد والمكتب الرئاسي مع اجتماعه مع باتيلي رشح بأن المجلس لن يكون مجرد صدى لعقيلة ومجلس النواب بل سيركز على الانتخابات.