رئيس الحكومة الليبية المكلفة يتابع مستجدات أعمال الصيانة والكهرباء بمنطقة ربيانة

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الكفرة عبد السلام شوها وعضو مجلس حكماء منطقة ربيانة الشيخ علي شو، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن اللقاء بحث مستجدات أعمال الصيانة والانشاءات التي انطلقت في منطقة ربيانة جنوب شرق الكفرة، وذلك تنفيذاً لتعهدات رئاسة الوزراء لسكان المنطقة عقب زيارة رئيس الحكومة إلى المنطقة وإصدار تعليماته المباشرة بتوفير احتياجات المنطقة.

وأطلع رئيس مجلس الوزراء على نسب الإنجاز في مشاريع صيانة مستشفى قدرفي والشورى بعد ترفيعهما إلى مستشفى قروي وبدء أعمال الصيانة والتجهيزات.

كما أطلع رئيس الوزراء على مراحل توصيل الكهرباء إلى المنطقة عبر إرسال محولات كهرباء متنقلة بشكل مؤقت لدعم وصول الكهرباء وضمان عدم انقطاعها على المنطقة وتشجيع عودة الأنشطة الزراعية بالمنطقة بعد توقفها من سنوات، بالإضافة إلى صيانة مقر مديرية الأمن بالمنطقة وتجهيزه بأفضل الإمكانيات.

من جانبه قدم مدير جهاز تنمية وتطوير المدن إحاطة شاملة لرئيس الوزراء حول وصول الفرق الهندسية والفنيين الى المنطقة لبدء اعمال التنفيذ لكل المشاريع المتعاقد عليها داخل منطقة ربيانة.

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