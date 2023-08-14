تصريحات جديدة.. مصدر بـ”اللواء 444″: “مهلة” لإطلاق سراح “محمود حمزة”

أكد مصدر في اللواء 444 قتـال في تصريحات جديدة مساء اليوم الاثنين، أن قيادات اجتماعية في منطقة سوق الجمعة طلبت مهلة من اللواء 444 حتى صلاة العشاء للتوسط واطلاق سراح محمود حمزة.

وأكد المصدر باللواء 444 في تصريحات لتلفزيون المسار “فضلنا الاستماع لصوت العقل ووافقنا على المهلة ولن نسمح بمواصلة التعدي على قوات الجيش الليبي النظامية”

وقال المصدر “واقعة اختطاف محمود حمزة رسالة من جهات تسعى لهدم جهود القوات النظامية”.

وكانت مصادر رسمية في اللواء 444 قتـال علقت على اختـطاف العقيد “محمود حمزة” اليوم الاثنين من مطار معيتيقة الدولي، مشيرةً إلى أن القوة العسكرية للواء 444 في حالة طوارئ.

وأكد اللواء 444 أن “آمر اللواء محمود حمزة كان متجها إلى مصراتة رفقة رئيس الحكومة قبل اعتقاله بمطار معيتيقة”.

وأفاد اللواء 444 أن آمر اللواء تلقى دعوة رسمية من الدبيبة للمشاركة في حفل تخريج طلاب الكلية الجوية مصراتة.

وكانت مصادر أكدت اختطاف محمود حمزة آمر اللواء 444، حيث اقتيد من داخل مطار معيتقة من قبل قوة تابعة لجهاز الردع، وأجبرته على النزول من الطائرة.