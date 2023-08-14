شركة النقل البحري تستنكر اختطاف “التواتي” وتلوح باعتصام مفتوح

أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بيانًا بشأن تجميد نشاطها، قائلة: “في الوقت الذي كنا نتوقع فيه تجاوب الجهات الحكومية والأمنية بسرعة التحرك والتواصل مع الشركة بشأن حادثة اختطاف المدير التنفيذي إلا أننا و بكل أسف لم نلتمس أي تجاوب يذكر, و مازلنانحن العاملين بالبر و البحر بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري نستنكر بشدة حادثة الاختطاف القسري بتهديد السلاح للمدير التنفيذيخالد خليفة التواتي, التي حدتث يوم أمس الأحد أثناء مغادرته لمقر العمل, و التي كانت على مسمع الجميع في الداخل و الخارج“.

وبينت أنه أصبح من المؤكد أن هذا الفعل الهدف منه ابتزاز واستغلال الشركة من خلال اختطاف المدير التنفيذي بشخصه وصفته الاعتبارية، خصوصاً بعد النجاح المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وطالب العاملون بالشركة جميع الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها وسرعة الكشف عن مكانه وإخلاء سبيله مع عدم الممانعة في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا ً للتشريعات النافذة و حقوق الإنسان، و في حالة استمرار هذا الإخفاء القسري للمدير التنفيذي فسوف يتم الدخول في اعتصام مفتوح وتجميد النشاط من أجل سلامة جميع العاملين بالشركة و سرعة الإفصاح عن مصير المخطوف قسراً من وسط العاصمة طرابلس و الحفاظ على سلامته .

وحملت جميع الجهات الرسمية بالدولة عن أي عواقب أو أضرار قد تؤثر مباشرة على المصلحة العامة باعتبار الشركة الوطنية العامة للنقل البحري من أهم المؤسسات الاستراتجية المملوكة للدولة لمساهمتها الفعالة في توفير المشتقات النفطية للمواطن الليبي ومؤسسات الدولة الخدمية في جميع ربوع ليبيا.