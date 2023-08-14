النائب العام الليبي يطالب لبنان بإخلاء سبيل هانيبال القذافي

سبوتنيك – كشف المحامي شربل ميلاد الخوري، الوكيل القانوني لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة بشأن موكله، المعتقل في لبنان، منذ 8 سنوات.

وقال الخوري في حديث لـ”سبوتنيك”، أن “المدعي العام الليبي طلب إخلاء سبيل القذافي، وتنفيذ آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء”.

وأشار الخوري إلى أن “المدعي العام الليبي المستشار الصديق الصور، أرسل كتابا، بتاريخ 30 يوليو/ تموز الماضي، موضوعه طلب تعاون دولي يطلب به من السلطات القضائية اللبنانية إعلامه بالأسباب الموجبة لإبقاء القذافي موقوفا إلى الآن، مع العلم أنه معتقل في لبنان منذ عام 2015”.

وكشف الخوري أن النائب العام الليبي، وبعد أن أبدى استعداده للتعاون بملف التحقيق الخاص بإخفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقيه، طلب في الكتاب إخلاء سبيل هانيبال القذافي، وإعمال آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.

ولفت الخوري إلى أن “هذا الكتاب تسلمه بحسب الأصول القانونية النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، الذي أفاد في تصريح سابق لتلفزيون “الجديد” اللبناني، بأنه على استعداد للتعاون، والذي من المفترض قضائيًا تحويله إلى المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، لإجراء المقتضى”.

وأوضح الوكيل القانوني بأن عملية التعاون القضائي الإيجابي هو أمر طبيعي بين الدول، خاصة في ظل وجود مذكرة تفاهم مبرمة بين لبنان وليبيا، في العام 2013، متعلقة في هذا الخصوص.

وأعرب الخوري عن أمله في أن” ينجح هذا التعاون ويثمر”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الموضوع غير متعلق بإخلاء سبيل موكله ولا ترابط بينهما، وهو يتابع ضمن الأطر القضائية اللازمة ملف هانيبال القذافي الموقوف، منذ أكثر من 10 سنوات بالسجن، بحسب قوله.

وأضاف الخوري: “أنا أقوم بواجبي كمحامي دفاع للوصول إلى حرية هانيبال القذافي، الذي بدوره يختار وجهته”.

هانيبال القذافي، وأبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، خلال حضورهم لعرض عسكري من قبل وحدة النخبة العسكرية بقيادة شقيقهم خميس، في زليتن – 140 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، ليبيا 11 سبمتبر/ أيلول 2011 –

ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهورِ في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.

يشار إلى أن هانيبال القذافي، غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.