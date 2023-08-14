حماد يتعهد بتسهيل عمل لجنة إعادة الإعمار

تعهد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بتسهيل عمل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لضمان ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح وحق المواطنين في متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بالمال العام.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء برئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس الحكومة أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي اليوم الاثنين خلال اللقاء على أهمية عمل ديوان المحاسبة ودوره في متابعة أعمال الحكومة وتنفيذ دوره المنوط به.

كما بحث رئيس ديوان المحاسبة مع رئيس مجلس الوزراء مباشرة الديوان لمهامه وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة كافة الإجراءات من إيرادات ومصروفات خاصة بالمؤسسات المدعومة والممولة من الخزانة العامة بكافة أبوابها وذلك لتحديد أوجه القصور وتقييم أداء المؤسسات المعنية بالمال العام.

وأثنى رئيس ديوان المحاسبة على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار المدعومة من الحكومة الليبية وتقوم بتنفيذها لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة الحساب الختامي للعام 2022م.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تباشر اللجنة عملها مع كافة مؤسسات الدولة بدء من الأسبوع المقبل عقب صدور قرار تشكيلها من رئيس الديوان.