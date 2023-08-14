من أمام مقر مؤسسة النفط في طرابلس.. منتسبي حرس المنشآت النفطية يطالبون برفع رواتبهم

العنوان-طرابلس

نظم عدد من منتسبي حرس المنشآت النفطية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس للمطالبة برفع أجورهم.

وأكد المحتجون أنهم يتقاضون أدنى مرتب في الدولة الذي لا يكفل لهم الحياة الكريمة، وأضاف المحتجون: “نحن نطالب بحقوقنا التي كفلها لنا القانون فقط”.

ونبه المحتجون إلى أن الجهاز يتبع إداريًّا وماليًّا إلى المؤسسة الوطنية للنفط وينطبق على منتسبيه ما ينطبق على العاملين الوطنيين في الحقول والموانئ والمواقع النفطية من مرتبات وعلاوات وباقي الحوافز المالية.

وأشار البيان إلى مراسلة ديوان رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عن طريق المستشار القانوني لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في 23 سبتمبر 2023 بإعادة إعلان قرار تأسيس جهاز حرس المنشآت النفطية ووضع القرار موضع التنفيذ.

وعبر منتسبو الجهاز المحتجون عن رفضهم ابتزاز الدولة والفوضى والتخريب واستغلال ورقة النفط كورقة ضغط لأخذ الحقوق وليس لنا أي علاقة بأي صراع سياسي أو عسكري حاصل في البلاد.