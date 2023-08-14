برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم مدرسة لبلدية سرت

تسلمت بلدية سرت مدرسة نور المعرفة بعد استكمال تنفيذها وبناءها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأفاد مدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الاميل أن مدرسة نور المعرفة نفذت خلال ثمانية أشهر على مساحة مسقوف قرابة 800 متر فيما بلغت المساحة الإجمالية للمدرسة ومرافقها قرابة 5 آلاف متر.

وتضم المدرسة ثمانية فصول دراسية ومعملين مدرسيين ومرافق خدمية وفناء كما يوجد بها مظلة للطابور الصباحي

ووقع على محضر التسليم والاستلام عميد بلدية سرت مختار المعداني ومراقب التربية والتعليم سرت مفتاح عبدالكافي ومشرف موقع مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت مصطفى أبوغرسة بحضور عضو المجلس البلدي سرت متابع ملف التعليم والشباب صالح عياده وعضو المجلس البلدي سرت خالد بن حسين ووكيل ديوان البلدية خميس الحوسين ومدير قسم التخطيط بالمراقبة محمد الزليتني.